Сербские власти включили «Бессмертный полк» в программу празднования Дня Победы

В Белграде 25–26 сентября пройдет международная конференция «Память победителей» с участием организаторов шествий «Бессмертного полка» из 55 стран. В ходе пресс-конференции глава исполнительного комитета «Бессмертного полка» Артем Хуторской отметил, что Белград и Сербия были выбраны для проведения конференции неслучайно.

«Осень 2019 года несет в себе одно колоссальное по значимости историческое событие. В этом году мы вместе с нашими друзьями и братьями сербами отмечаем 75-летие освобождения Белграда от нацистов. Когда мы с оргкомитетом конференции обсуждали возможные места проведения мероприятия, назывались совершенно разные города и даже страны. Но нам показалось очень важным приехать именно в Сербию – в страну, которую мы считаем братской, а сербский народ – самым близким родным нам народом. Было бы просто некрасиво не приехать поздравить друзей с этим праздником», – цитирует Хуторского РИА «Новости».

Глава организационного комитета Русского географического общества в Сербии Душан Баятович подчеркнул, что РГО активно поддерживает движение «Бессмертный полк» в Сербии. Он заявил, что шествие играет важную роль для общества.

«Зачем нужен «Бессмертный полк»? Да, он призван собрать вместе тех участников Второй мировой, что еще живы. Но их все меньше, и он должен объединить их потомков и рассказать, что на самом деле происходило во время войны. Сегодня, когда проводится ревизия истории, когда проигравшие хотят преуменьшить значение своих ошибочных преступных решений, очень важно напомнить потомкам, благодаря кому Европа получила свободу. И если мы хотим свободы для современной Европы и современного мира, мы должны говорить об этом», – сказал Баятович.

Шествие «Бессмертного полка» включено в программу празднования Дня Победы в Серии, об этом завил министр труда и социальных вопросов страны Зоран Джорджевич. Он также подчеркнул, что подобные конференции напоминают об исторической правде в период, когда роль России и Сербии в победе над фашизмом пытаются умалить.

«Это возможность ответить тем, кто решил не позвать Россию и Сербию на мемориальные мероприятия ко дню начала Второй мировой войны. Мы полагаем, что не пригласить страны, чей вклад в победу над фашизмом настолько велик, – это нечто из ряда вон выходящее», – сказал Джорджевич.

Ранее в Белграде раскритиковали тот факт, что Россию не пригласили на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.