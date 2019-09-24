Белград раскритиковал неприглашение России на 80-летие начала Второй мировой войны

Министр труда, занятости и по социальным вопросам Сербии Зоран Джорджевич заявил, что отсутствие России и Сербии на церемонии 80-летия начала Второй мировой войны неприемлемо.

«Не так давно мы приняли закон, согласно которому одна из государственных акций будет 9 мая, поэтому шествие «Бессмертного полка» включено в государственную программу, акция будет проходить каждый год 9 мая вместе с нашими друзьями по всему миру. Это особенно важно сейчас, когда существуют попытки перекроить историю и уменьшить вклад России и Сербии во Второй мировой войне, хотя наши страны принадлежат к числу тех, кто понес самые большие потери», – передает его слова ТАСС.

Заявление он сделал на конференции организаторов акции «Бессмертного полка» в Белграде.

«Конференция организаторов «Бессмертного полка» дает возможность поднять голос против тех, кто позволил себе 1 сентября не позвать Россию и Сербию на церемонию по случаю начала Второй мировой войны, тогда как Россия и Сербия, возможно, внесли самый большой вклад в борьбу с фашизмом», – заявил он.

Джорджевич заявил, что не звать эти страны на подобное мероприятие «неприемлемо».

«На акции «Бессмертного полка» в России лично присутствует президент (Владимир) Путин. Не так давно наш президент Александар Вучич также принял участие в шествии в День Победы и шел вместе с российским лидером. Надеюсь, что эта традиция и эта массовость «Бессмертного полка» повторится в Сербии», – сказал Джорджевич.

Напомним, в начале сентября в Варшаве прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польские власти сочли неуместным присутствие президента России Владимира Путина. Россия в ответ призвала страны Запада не искажать исторические факты, а также заметила, что Польша поставила себя в глупое положение.

Президент Сербии Александар Вучич также говорил, что Сербия не была приглашена в Варшаву, хотя сербский народ в пропорциональном отношении является одним из самых пострадавших во войне.