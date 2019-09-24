Российские моряки в Испании пожаловались на нехватку еды и средств гигиены

Российские моряки с судна «Северная земля» (принадлежит Мурманскому морскому пароходству), арестованного Испанией, заявили о нехватке еды и средств гигиены, сообщила пресс-служба Российского профессионального союза моряков со ссылкой на письмо моряков.

«Экипаж теплохода «Северная Земля», принадлежащего Мурманскому морскому пароходству (ММП), обратился в Российский профсоюз моряков (РПСМ) с открытым письмом. В нем говорится, что члены судовой команды находятся в бедственном положении: на борту нет достаточного количества продовольствия и элементарных средств гигиены. Моряки в отчаянии и хотят покинуть судно, но на это у них нет денег», – говорится в тексте, опубликованном на сайте организации.

По этим данным, судно с мая 2018 года арестовано за долги в испанском порту Авилес, на нем работает экипаж из 14 человек. Большинство из моряков находятся на борту судна с мая 2019 года, согласно утверждениям моряков, с этого времени прекратились выплаты заработной платы.

«На жалобы членов экипажа судовладелец не отвечает... Подана коллективная жалоба в прокуратуру,... за неуплату отключены все судовые средства связи,... ограничено питание: сложно прокормить взрослого мужчину на 150 рублей в день, а именно столько в среднем выделяется работодателям на питание одного моряка, что почти в четыре раза меньше положенной нормы. Полностью отсутствует снабжение судна средствами гигиены... Также нет рабочей одежды. Количество лекарственных средств тоже ограничено», – отмечается в письме.

Моряки попросили профсоюз оказать содействие в возвращении средств по зарплате и репатриации.

В августе моряки из России, задержанные в Испании на судах Мурманского морского пароходства «Северная земля» и «Заполярье» пожаловались на нехватку топлива и продуктов.