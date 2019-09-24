Сотрудниц банка в Башкирии заподозрили в хищении 43 млн рублей у вкладчиков

В отношении двух сотрудниц банка в Башкирии возбуждено уголовное дело, ранее одну из фигуранток арестовали по делу о хищении 6,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД региона.

«Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела о хищении из кассы одного из банков города Уфы около 6,5 млн рублей выявлены факты хищений на сумму свыше 43 млн рублей», – уточнило ведомство, передает ТАСС.

Согласно сведениям МВД, жительница Уфы 1980 года работала на должности управляющей дополнительного офиса банка, с января 2017 года по июль 2019 она вместе с коллегой присваивала деньги из кассы.

Чтобы скрыть преступление, женщщины оформляли закрытие вкладов клиентов банка, всего было закрыто более 50 вкладчиков.

«Возбуждено уголовное дело за присвоение или растрату вверенного имущества в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ)», – говорится в сообщении.

В отношении управляющей офиса банка решается вопрос об избрании меры пресечения, ее сообщница уже арестована.

В июле сообщалось, что полицейские в Башкирии задержали в Уфе кассиршу, вынесшую из банка 6,5 млн рублей.