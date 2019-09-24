Мужчину заподозрили в убийстве проститутки в Москве

В Москве мужчину подозревают в убийстве проститутки, по данным СМИ, он задушил ее поясом от халата.

«Расследуется уголовное дело по факту убийства девушки (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, 21 сентября мужчина, находясь в квартире жилого дома по Щелковскому шоссе в городе Москве, совершил убийство женщины, оказывающей интимные услуги», – сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый задушил ее поясом от халата и скрылся с места преступления.

Мужчина 1983 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.