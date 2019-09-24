Украина закупила у Чехии партию «Гвоздик»

Украина приобрела у чешской компании партию самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм.

Общая стоимость боевой техники составила 1,56 млн долларов, сообщило издание «Defence express».

Согласно контракту были куплены 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и две артиллерийские части (башни с гаубицами 2А31 в комплекте).

В 2018 году Украина заключила контракт на поставку из Чехии боевых машин пехоты BVP-1 и самоходных гаубиц 2S1 «Гвоздика».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о проблемах украинской армии, из-за которых Украине пришлось покупать БМП в Чехии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД