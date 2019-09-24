«Теракт» с помощью голубя и груш угрожали устроить в Томской области

Уголовные дела завели на жителя Томской области, который в состоянии опьянения звонил в полицию и сообщал о якобы готовящихся терактах, а приехавшим полицейским показал мертвого голубя и груши, сообщили в региональном УМВД.

«В конце августа и середине сентября 2019 года в дежурную часть УМВД РФ по Томскому району поступили анонимные сообщения о якобы существующей угрозе в поселке Мирный. Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался ранее несудимый местный житель. В ходе проверочных мероприятий предметов, представляющих опасность, обнаружено не было», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Там добавили, что пьяный мужчина дважды сообщал о якобы существующей угрозе из хулиганских побуждений. Возбуждено два уголовных дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». «Шутнику» грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, 5 февраля в экстренных службах столицы рассказали, что число объектов с массовым пребыванием людей в Москве и области, куда поступили звонки с угрозами о «минировании», превысило 100.