Канделаки нашла для Симоньян прекрасного мужчину с усами и знанием английского

Телеведущая Тина Канделаки нашла для главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян прекрасного мужчину с усами и знанием английского.

«Видите надпись «Russia» на футболке этого прекрасно говорящего на английском мужчины? Знакомьтесь: это капитан (не пресс-атташе и не переводчик!) сборной России по регби Василий Артемьев. Вот так ломаются стереотипы про недалеких спортсменов, способных только бегать», – написал Канделаки в Telegram-канале.

Она также обратилась к Маргарите Симоньян, отметив, что Василий Артемьев заслужил место в ее списке прекрасных мужчин. «Усы надежды есть не только в футболе!» – добавила Канделаки, призвав болеть за сборную России на чемпионате мира по регби.

Ранее Маргарита Симоньян внесла в свой личный рейтинг прекрасных мужчин пилота самолета А321 «Уральских авиалиний».