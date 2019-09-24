Получивший от жены ложкой по лбу муж подал заявление в полицию

Полиция выясняет обстоятельства семейной ссоры в Ивановской области, где женщина ударила мужа металлической ложкой по голове, сообщили в региональном главке МВД.

Как говорится в сообщении на сайте регионального УМВД, в отдел полиции Приволжского района с заявлением обратился 36-летний местный житель, который рассказал, что они с женой сначала распивали спиртное, а затем поссорились.

«В ходе ссоры 31-летняя женщина ударила заявителя ребром металлической ложки по голове, причинив телесные повреждения», – сообщили в полиции.

Там добавили, что по факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о принятии процессуального решения.

Напомним, в феврале газета ВЗГЛЯД писала, что главный пособник домашнего насилия – это любовь.