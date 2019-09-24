Модель устроила протест на показе одежды Gucci

Модель устроила протест на показе Gucci из-за одежды, похожей на смирительные рубашки.

Показ известного бренда проходил в рамках Миланской недели моды сезона весна-лето 2020. Девушка выложила видео в Instagram.

На кадрах видно, как модель подняла руки во время дефиле, на ладонях было написано «психическое здоровье – это не мода».

Поводом для акции послужила одежда из новой линейки бренда, которая напоминала смирительные рубашки. Девушка посчитала это оскорблением для тех, кто борется с психическими заболеваниями.

По словам модели, она и сама сталкивалась с такими проблемами, а ее родные и близкие переживали тревогу, депрессию, биполярное расстройство и шизофрению.

Gucci отреагировали на пост девушки в Twitter. Компания отметила, что эта одежда была создана только для показа и не будет продаваться. В компании отметили, что дизайнер старался этой коллекцией показать, как мода подавляет индивидуальность.

#AlessandroMichele designed these blank styled clothes to represent how through fashion, power is exercised over life, to eliminate self-expression and curb identity. #GucciSS20 #intheseclothes pic.twitter.com/EcZyfQZHr1 — gucci (@gucci) 22 сентября 2019 г.