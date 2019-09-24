В США оценили заявление Британии, Франции и Германии об атаках на НПЗ Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал совместное заявление Великобритании, Франции и Германии, которые возложили ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии на Иран.

«Соединенные Штаты благодарят наших близких друзей: Великобританию, Францию и Германию за их четкое заявление по поводу единоличной ответственности Ирана за военные действия против Саудовской Аравии, которые оказали влияние на регион и мир», – написал Помпео в Twitter.

Кроме того, Помпео призвал и другие страны «осудить действия Ирана».

Накануне глава британского правительства Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что вина Ирана «ясна», а «другого правдоподобного объяснения нет».

Напомним, на прошлой неделе предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако США обвинили Иран в причастности к атакам.