Названа версия гибели четырех бездомных в Чебоксарах

Следователи в Чебоксарах предполагают, что четверо бездомных могли погибнуть в шалаше от отравления угарным газом, обстоятельства гибели выясняются, сообщает следственное управление СК по Чувашии.

В данный момент «проводится доследственная проверка, следователи и криминалисты СУ СК России по Чувашской республике устанавливают обстоятельства происшествия», говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, люди могли погибнуть «в результате отравления угарным газом».

Проверяются разные версии возникновения пожара в самодельном жилище, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении.

Были назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая, медицинские и генетические.

Ранее в МЧС сообщили, что в ночь на вторник четверо бездомных сгорели в самодельном шалаше в садовом товариществе «Дружба» в Чебоксарах, передает РИА «Новости».

Отмечается, что после тушения огня на месте происшествия обнаружены останки трех мужчин и одной женщины, их личности устанавливаются. Предполагается, что они вели бродяжнический образ жизни.

Ранее в Кемеровской области шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в результате отравления угарным газом в частном доме.