Капитан российского судна получил условный срок в Корее

Суд в Сеуле приговорил к условному сроку в 2,5 года капитана российского судна Seagrand Андрея Серикова, который врезался в автомобильный мост в акватории порта Пусан, сообщил вице-консул России в Пусане Евгений Евдокимов.

«Капитан получил условный срок в 2,5 года с испытательным сроком в 4 года. Прокуратура настаивала на более суровом наказании, но суд учел смягчающие обстоятельства, такие как признание вины почти по всем пунктам, искреннее раскаяние, а также факт выплаты компенсации», – передает ТАСС слова Евдокимова.

Он добавил, что Серикова переведут в иммиграционный изолятор, откуда через неделю он будет депортирован в Россию. Помешать этому может лишь прокуратура, которая может обжаловать решение суда.

В конце февраля российское судно Seagrand водоизмещением 6 тыс. тонн врезалось в мост в Южной Корее, пробив в нем дыру размером пять на пять метров. Как оказалось, капитан судна был пьян. Его арестовали.

В апреле власти Пусана конфисковали российское судно Seagrand.