Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидает переменная облачность, небольшие осадки, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет 7–9 градусов, по области – 5–10 градусов. Ветер западный, 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление – 749 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура может опускаться до минус 3 градусов.