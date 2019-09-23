Озвучены детали нападения на российских военных в Таджикистане

На российских военных на юге Таджикистана в городе Бохтар напал 21-лений молодой человек, страдающий психическим расстройством, заявили в министерстве внутренних дел республики.

«Страдающий психическим расстройством житель Вахшского района, 21-летний Ахлиддин Абдуллоев 20 сентября, примерно в 13.30 (11.30 мск) на улице Айни города Бохтар устроил конфликт с двумя военнослужащими РФ и ранил их ножом», – передает «Интерфакс» сообщение МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане пострадали от нападения психически больного жителя Бохтара.

В воскресенье напавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана.