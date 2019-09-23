Памфилова приняла меры безопасности после нападения

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, как решила обезопасить дом после нападения не нее в начале сентября.

«Конечно, я думала о том, чтобы хотя бы элементарную какую-то сигнализацию поставить, но руки так и не дошли за эти два тяжелейших для меня во всех смыслах года. Сейчас, конечно, уже озаботилась, жаль, что поздно, но хорошо, что все так обошлось – могло быть гораздо хуже», – рассказала Памфилова «Российской газете».

Она также отметила, что считает себя человеком среднего достатка, уточнив, что для строительства «домика своей мечты» ей пришлось продать единственную московскую квартиру и дачу.

Напомним, в начале сентября в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой. Злоумышленник через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся. При этом, по словам источника, Памфилова не получила ударов током, так как шокер не сработал.

Позже был задержан Бахыт Карабалаев, который рассказал, что выбрал случайный дом для нападения. В настоящее время он находится под арестом.

Однако даже после нападения глава ЦИК отказалась от госохраны.

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