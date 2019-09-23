У почтальона Печкина появится возлюбленная

В 20-й серии мультфильма «Возвращение в «Простоквашино» появится новый герой – возлюбленная почтальона Печкина – няня Маргарита Егоровна, сообщили в «Союзмультфильме».

«Это блондинка средних лет, очень волевая дама «с характером». Она приедет в деревню по просьбе мамы и папы присматривать за сестрой Дяди Федора – Верой Павловной. Маргарита Егоровна предпочитает делать все по-своему, поэтому попытается поменять образ жизни главных персонажей. Кроме того, по ходу развития сюжета у колоритного персонажа завяжется романтическая линия с почтальоном Печкиным», – рассказали в пресс-службе «Союзмультфильма», уточнив, что няню озвучила народная артистка России Татьяна Васильева, передает РИА «Новости».

В студии отметили, что на создание образа авторов вдохновила строгий полковник в отставке из сказки Эдуарда Успенского «Тетя Дяди Федора».

Напомним, новые серии «Простоквашино» студия начала выкладывать весной 2018 года. А серия, где появится няня Веры Павловны выйдет 24 сентября.

Ранее сообщалось, что продолжением «Простоквашино» заинтересовался Китай.

Также стало известно о планах «Союзмультфильма» создать 3D-версии мультфильмов «золотой коллекции», среди которых «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Попугай Кеша».