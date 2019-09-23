СК назвал число российских детей в лагерях террористов на Ближнем Востоке

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что около 800 детей из России могут находиться в лагерях террористов в Ближневосточном регионе.

Данное число было озвучено на совещании по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних, которое провел председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Присутствовавшие обсудили и крайне важный вопрос возврата детей, которые находятся в лагерях террористов в различных странах. По имеющимся данным, около 800 российских детей могут находиться в таких лагерях в Ближневосточном регионе», – сказала Петренко, сообщается на сайте СК России.

Также на совещании было сказано, в каких российских регионах чаще всего пропадают дети. «Наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях», – сказала Петренко.

Отмечается, что основные причины пропажи детей: «отсутствие надлежащего контроля в социальных учреждениях, конфликтные отношения между членами семьи, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми, неблагоприятные условия жизни и ряд других».

Также в СК были приведены данные, что в 2018 году в следственные органы поступили сообщения о пропаже 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019-го – 8383. На данный момент в розыске остаются 98 несовершеннолетних.

По итогам совещания председатель СК «поручил конкретизировать ведомственную нормативную базу, регламентирующую взаимодействие подразделений центрального аппарата и территориальных следственных органов по розыску несовершеннолетних, пропавших без вести, а также проработать вопрос о совершенствовании взаимодействия с оперативными службами МВД, МЧС и другими ведомствами на данном направлении».

Кроме того, Бастрыкин поручил проработать вопрос о создании на сайте СК раздела с информацией о разыскиваемых детях и базы ДНК-учета родственников пропавших без вести несовершеннолетних.

Ранее СК сообщал, что число случаев безвестного исчезновения детей в России в 2019 году возросло на 7%.