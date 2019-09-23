Священник сказал, можно ли есть искусственное мясо в пост

Священнослужитель Русской православной церкви заявил, что искусственное мясо может стать средством борьбы с голодом в мире, однако в пост его есть все равно нельзя, так как продукт все равно является мясом.

«Учитывая то, что у нас на планете голод, то научиться выращивать мясо или зерно в больших объемах, чем сейчас - это хорошее достижение», - сказал РИА «Новости» клирик Крутицкого патриаршего подворья иеромонах Димитрий Першин.

Он отметил, что при этом не должны нарушаться этические нормы.

«Это хорошее дело, если при этом не уничтожаются человеческие жизни, если животные не подвергаются жестокому обращению», - подчеркнул он.

Однако в пост искусственное мясо есть все равно нельзя, так как это «в любом случае такое же мясо», добавил Першин.

Ранее сообщалось, что в России была создана первая «котлета» из искусственного мяса. Сообщалось, что оно может появиться в продаже уже к 2023 году.