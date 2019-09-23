Адвокат назвал ошибки суда в деле ЮКОСа

Руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России по делу ЮКОСа, сообщил, что при рассмотрении иска бывших мажоритарных акционеров компании Гаагский арбитражный трибунал допустил пять серьезных ошибок.

Первой ошибкой Кондаков назвал неверное толкование арбитрами статьи 45 Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), а второй то, что иностранные инвестиции, о которых говорится в иске, таковыми не являлись. Это были российские деньги, которые пропускались через три подставные компании-пустышки, контролируемые олигархами, чтобы уйти от налогов, передает РИА «Новости».

«Договор к Энергетической хартии не применим к таким случаям. Он создавался для защиты настоящих иностранных инвестиций по линии добропорядочных иностранных инвесторов. Юкосовские олигархи таковыми не являются. Люди с нечистыми руками, люди, совершившие экономические преступления, не имеют права искать правосудия ни в российских, ни в зарубежных судах», – сказал юрист.

В качестве третьей ошибки отмечается тот факт, что «арбитры не сочли нужным обратиться к российским налоговым органам, как это предписывает ДЭХ, и стали рассматривать налоговый спор сами, нарушив собственный мандат».

«Четвертая ошибка – это методология расчета якобы понесенных ЮКОСом убытков. Трибунал применил неожиданную и никогда раньше не используемую методику расчета, о которой не предупредил ни нас, ни адвокатов ЮКОСа. Это был большой сюрприз, что-то очень странное, в результате чего убытки были посчитаны с массой методологических изъянов», – пояснил Кондаков.

Пятой ошибкой был назван допуск к подготовке решений трибунала помощника арбитров, который лично написал большую часть вынесенного решения. «Он не имел права этого делать. Соответствующие решения должны были быть подготовлены самими арбитрами. Они этого не сделали, серьезно нарушив свой мандат и злоупотребив доверием сторон. Это – серьезное нарушение со стороны арбитров. Уже только на одном этом основании их решения должны быть отменены», – заявил Кондаков.

Напомним, заключительный раунд слушаний по ходатайству бывших мажоритарных акционеров компании ЮКОС об отмене решения Окружного суда Гааги, который отказал в выплате им Россией 50 млрд долларов, начался в понедельник в Апелляционном суде Гааги. Слушания также назначены на 24 и 30 сентября.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о деле ЮКОСа.