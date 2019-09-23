Звезду сериала «Клава, давай» обвинили в приставаниях к таксисту

Американского актера Энди Дика, известного по сериалу «Клава, давай» и фильму «Где моя тачка, чувак» заподозрили в домогательствах к таксисту, пишут СМИ.

Полицейские Лос-Анжелеса получили ордер на арест Дика, сам инцидент произошел в апреле 2018 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Розыск актера начался в марте 2019 года, но правоохранители не сумели его задержать. Представитель Дика не стал комментировать ситуацию.

Энди Дик известен ролями в сериале «Клава, давай», фильмам «Доктор Дулиттл 2» и «Где моя тачка, чувак».