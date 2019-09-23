Эксперт: Венчурный фонд поможет развитию стартапов в ДФО

Назрела необходимость поддержки молодых высокотехнологичных проектов – поддержки не только деньгами, но и помощью в оформлении документов, в защите интеллектуальных прав. Создание венчурного фонда станет хорошим подспорьем, – сказал газете ВЗГЛЯД глава хабаровского стартапа «Хотлид-групп» Геннадий Редько. Так он прокомментировал поручение президента о создании такого фонда в ДФО.

«Наша компания смогла использовать собственный капитал для развития проектов. Но у большинства начинающих компаний – стартаперов нет таких возможностей. В результате, либо они уезжают из региона в поисках западных инвестиций, либо закрывают стартап и переходят работать в какие-то (уже стабильно работающие) компании», – рассказал гендиректор компании «Хотлид-групп» Геннадий Редько.

Ранее Редько обратился к президенту Владимиру Путину с предложением о создании венчурного фонда для поддержки высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке. Идея была озвучена на встрече президента с представителями дальневосточной общественности, которая прошла 6 сентября, в последний день работы Восточного экономического форума (ВЭФ).

А в понедельник Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам ВЭФ. В частности, правительству поручено: представить предложения по созданию в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) венчурного фонда для поддержки местных высокотехнологичных проектов. Премьер-министр Дмитрий Медведев, как ответственное лицо, должен будет отчитаться в исполнении президентского поручения до 1 марта 2020 года.

Напомним, что встрече с представителями дальневосточной общественности президент подчеркнул: «Что касается венчурного фонда, вопрос прежде всего в финансах, в том, чтобы финансово наполнить этот фонд. Они есть сейчас в Фонде развития Дальнего Востока. Думаю, это основной источник будет для формирования венчурного фонда».

Геннадий Редько пояснил, что его компания была одной из тех, кто уже ранее получил поддержку на развитие своего проекта. В конце августа руководство Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВД) отчиталось о заключении первых двух инвестиционных сделок на общую сумму в 175 млн рублей. Одним из двух «пионерских» проектов стал хабаровский стартап «Хотлид», развивающий сервис облачной телефонии с интегрированной CRM-системой. Как сообщил портал инвестиций и финансов Venture News, «Хотлид» получил от ДФВД 75 млн рублей. Но, как отмечает Редько, поддержка новым высокотехнологичным проектам должна быть системной.

«Очевидно, что есть необходимость поддерживать такие компании именно на начальных стадиях их развития, необходимо максимально поддерживать людей не только финансово, но и оказывать экспертную помощь – давать понять, насколько их продукт нужен рынку», – отметил Редько.