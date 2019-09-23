Минобороны решило улучшить подготовку офицеров в «четырех стихиях»

Тестовая программа допподготовки офицеров по действиям в огне, воде, воздухе и на суше стартовала в Вооруженных силах, по ее результатам будет улучшена система боевой подготовки в частях и формированиях, сообщили в Минобороны.

«Подготовка офицерского состава Вооруженных сил Российской Федерации реализуется на нескольких военных полигонах с выполнением специальных учебно-боевых задач в различных физико-географических условиях, в четырех различных «стихиях» – на суше, в воде, в огне и в воздухе», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Там добавили, что из 4 тыс. 500 офицеров (в том числе около 100 женщин) отбор перед участием в программе прошли только 30 военнослужащих, из которых сформировали группу спецназа. Теперь им предстоит тренироваться в ведении боя в окружении с превосходящими силами противника, спасении пассажиров и экипажей воздушных судов, действиям в горах, пещерах в прибрежной полосе, освобождению заложников. Также группа спецназначения будет десантироваться с вертолетов без парашютов.

«По окончанию эксперимента министерство обороны Российской Федерации подготовит рекомендации для воинских частей и формирований по внедрению комплекса специальных мероприятий в программу боевой подготовки для приобретения офицерами специальных знаний при действиях в различных стихиях, повышения профессионального уровня личного мастерства и мотивации к дальнейшему прохождению службы», – сообщили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как ВМФ готовится к битве с подводными диверсантами НАТО.

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