Соборные мечети собрались построить во всех городах-миллионниках России

Духовное управление мусульман (ДУМ) России планирует строительство соборных мечетей во всех городах-миллионниках и столицах субъектов федерации, сообщил муфтий Равиль Гайнутдин.

«На более длительные (более 5-10 лет) временные дистанции необходимо планировать строительство соборных мечетей в каждом из городов-миллионников России и в городах-столицах субъектов Российской Федерации», – передает ТАСС слова муфтия на отчетно-выборном съезде ДУМ РФ, который проходит в Соборной мечети в Москве в седьмой раз.

Наряду со съездом ДУМ РФ в столице проходят юбилейные торжества по случаю 115-летия Московской соборной мечети, 25-летия ДУМ РФ, 20-летия Московского исламского института (МИИ) и 60-летия муфтия Равиля Гайнутдина.

«Сегодня под началом Духовного управления построено, возвращено и отреставрировано, открыто и оборудовано более 400 мечетей, мусульманских культурных центров, молельных домов и учебных заведений. <...> Около 50 единиц мусульманской инфраструктуры <...> открыты с момента последнего нашего съезда в 2014 году», – заявил муфтий.

В марте текущего года Гайнутдин выступил с предсказанием, согласно которому через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Однако опрошенные газетой ВЗГЛЯД демографы не согласились с таким прогнозом.

Напомним, в воскресенье газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, зачем москвичей пугают исламизацией столицы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД