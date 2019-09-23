Соборные мечети собрались построить во всех городах-миллионниках России

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Нафтогаз подготовил коварный контракт для Газпрома

Украинцы заведомо предъявляют невыполнимые условия по транзиту российского газа, чтобы потом уступить ГазпромуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет. Цена зависит от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. При бронировании 90 млрд кубометров цена составит 2,56 доллара. Что стоит за предложением Киева и поможет ли эта инициатива заключить сторонам новый контракт? Подробности...
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Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова

С момента приговора Павлу Устинову до изменения меры пресечения прошло всего четыре дняФото: Evgenia Novozhenina/Reuters
Реакция на дело Павла Устинова объединила самые разные слои общества – возмущение несправедливым приговором высказали как представители оппозиции, так и депутаты от «Единой России». В результате прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить приговор, заменив его на не предусматривающий реального лишения свободы. В ожидании пересмотра бывший росгвардеец и актер отпущен под подписку о невыезде. Подробности...
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Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумениеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России необходимо построить 50-60 мечетей из-за стремительного роста мусульманского населения, в одной только Москве уже проживают три-четыре миллиона мусульман, считает муфтий Равиль Гайнутдин. Однако опрошенные эксперты сомневаются в справедливости такой оценки – их подсчёты дают совсем другие цифры. Подробности...
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Европа лишает жителей Латвии медобслуживания

Латвийское здравоохранение тяжело больноФото: Alexander Ermochenko/Reuters
Медицина Латвии столкнулась с острейшим кризисом, связанным с недостатком кадров. Лечить людей постепенно становится некому. Больницы крупных латвийских городов отчаянно ищут персонал и даже начали отменять плановые операции. В чем причина происходящего и как страна пытается исправить катастрофическую ситуацию? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Тиндерная демократия уже настает

Герман Садулаев, писатель, публицист
Электронное голосование – неизбежное будущее. Оно откроет множество перспектив. Например, по широкому применению институтов прямой демократии, опросов и референдумов, которые станут дешевыми и простыми. Подробности...
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Зачем родители хотят сломать ноги детям

Антон Крылов, журналист
Путешествовать по миру без знания английского языка, в общем, можно. Так же, как можно путешествовать в гипсе со сломанной ногой. Неудобно, но можно. Но лучше иметь две здоровые конечности и больше возможностей для коммуникации с людьми. Подробности...
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Война – дело молодых. И бедных

Сергей Мардан, публицист
Атака хуситских дронов на саудовскую нефтянку, да и вся пятилетняя война йеменских повстанцев с Саудовским королевством, говорит об очень важной вещи – военную победу нельзя купить. Подробности...
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              Соборные мечети собрались построить во всех городах-миллионниках России

              23 сентября 2019, 12:12

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Духовное управление мусульман (ДУМ) России планирует строительство соборных мечетей во всех городах-миллионниках и столицах субъектов федерации, сообщил муфтий Равиль Гайнутдин.

              «На более длительные (более 5-10 лет) временные дистанции необходимо планировать строительство соборных мечетей в каждом из городов-миллионников России и в городах-столицах субъектов Российской Федерации», – передает ТАСС слова муфтия на отчетно-выборном съезде ДУМ РФ, который проходит в Соборной мечети в Москве в седьмой раз.

              Наряду со съездом ДУМ РФ в столице проходят юбилейные торжества по случаю 115-летия Московской соборной мечети, 25-летия ДУМ РФ, 20-летия Московского исламского института (МИИ) и 60-летия муфтия Равиля Гайнутдина.

              «Сегодня под началом Духовного управления построено, возвращено и отреставрировано, открыто и оборудовано более 400 мечетей, мусульманских культурных центров, молельных домов и учебных заведений. <...> Около 50 единиц мусульманской инфраструктуры <...> открыты с момента последнего нашего съезда в 2014 году», – заявил муфтий.

              В марте текущего года Гайнутдин выступил с предсказанием, согласно которому через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Однако опрошенные газетой ВЗГЛЯД демографы не согласились с таким прогнозом.

              Напомним, в воскресенье газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, зачем москвичей пугают исламизацией столицы.

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