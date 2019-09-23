Экс-футболисты сборной России объединились в иске к МВД

Бывшие футболисты сборной России собрались объединить свои гражданские иски к МВД, в которых просят взыскать с министерства в общей сложности около 260 млн рублей за некачественное расследование по делу банка «Замоскворецкий».

Об объединении претензий в ходе рассмотрения одного из исков по существу заявил представитель экс-капитана ЦСКА Евгения Алдонина Александр Бурчук, передает РИА «Новости». Подобное решение он назвал мотивированным с точки зрения принципа процессуальной экономии.

При этом суд не стал удовлетворять прошение Бурчука, поскольку другие иски пока еще не были предварительно рассмотрены. Тем не менее, как суд, так и представители МВД обозначали свою заинтересованность в объединении исков.

На данный момент известно, что Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко коллективно просят суд взыскать с министерства 124 млн рублей, бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев требует 90 млн. Алдонин же намерен через суд обязать МВД выплатить ему 47,3 млн рублей.

Защита не исключает, что в будущем к иску могут присоединиться и другие обманутые вкладчики.

Следующее заседание судья Яна Шемякина назначила на 9 октября, на 12.00.

В ноябре 2018 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что российские футболисты Евгений Алдонин, Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев и Юрий Никифоров требуют 35 млн рублей компенсации за волокиту при расследовании уголовного дела о хищении средств с их счетов банком «Замоскворецкий».

Напомним, 12 августа Алдонин подал в Замоскворецкий суд иск к МВД на 47,3 млн рублей.