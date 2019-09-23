Клубнику с иглами нашли на полках магазинов в Австралии

Полиция австралийского штата Виктория открыла расследование двух случаев обнаружения швейных игл в свежих ягодах клубники, купленных в одном из северных округов Мельбурна, сообщили СМИ.

«Детективы отдела уголовного розыска округа Бануил Сити в настоящее время расследуют два сообщения о порче пищевых продуктов в районах Элтем и Фэрфилд», – передает ТАСС со ссылкой на телерадиокорпорацию ABC слова представителя полиции.

В полиции добавили, в двух случаях клубника с иглами внутри была куплена в крупных сетевых супермаркетах, при этом покупатели серьезно не пострадали, получив лишь легкие травмы.

Масштабное расследование аналогичных инцидентов с иглами в ягодах и фруктах полиция Австралии проводила в сентябре прошлого года, после того, как швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Всего полиция Австралии зарегистрировала 230 подобных сообщений.