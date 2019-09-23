«Электронный бортовой журнал» решили испытать на МС-21

Самолет МС-21 получит «электронный бортовой журнал», позволяющий в разы сократить время подготовки к вылету и вести базу данных о неисправностях борта, рассказал гендиректор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов.

«Программный комплекс «Электронный журнал воздушного судна», созданный нами в содружестве со специалистами корпорации «Иркут» для самолета МС-21, является первым опытом создания конкурентоспособного программного обеспечения для автоматизации процессов технического обслуживания и ремонта воздушных судов в России», – передает РИА «Новости» слова Хохлова.

Он добавил, что тестовая эксплуатация журнала будет проводиться на МС-21, оснащенном бортовой информационной системой, и будет включать два планшета – у пилота и у техника «под самолетом».

«Применение этой системы позволит сократить время выполнения работ на воздушном судне при подготовке к вылету, повысить мобильность инженерно-технического персонала, сократить время осмотра воздушного судна, оперативно передавать информацию по назначению и принимать необходимые решения, собирать актуальную базу данных по неисправностям и разрабатывать оптимальные методы их устранения, повысить качество данных и так далее», – сказал Хохлов.

По его словам, «электронный бортовой журнал» не является частью бортового оборудования, поэтому можно его внедрять для поддержки деятельности существующего парка воздушных судов.

Напомним, в среду в ФРП рассказали, что авиакорпорация «Рубин» открыла в подмосковной Балашихе импортозамещающее производство деталей для российского самолета МС-21.