Утвержден перечень типовых госуслуг

Российское правительство утвердило перечень типовых государственных и муниципальных услуг.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением утвержден перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации, государственными и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления», – говорится в документе.

Отмечается, что перечень необходим для систематизации сведений государственных и муниципальных информационных систем, которые обеспечивают ведение реестров госуслуг.

Составленный список позволит сопоставлять субъекты России и выявлять отклонения таких услуг в разных регионах. В настоящее время реестры по-разному квалифицируют внесенные в них услуги. Это осложняет возможности комплексного анализа и мониторинга их предоставления.

Ранее были названы самые востребованные у россиян онлайн-сервисы. Около 35% респондентов назвали получение госуслуг онлайн в качестве необходимого сервиса.