Москвичей ожидает ветреная и прохладная погода, сообщают синоптики.

Днем в столице будет облачно, температура воздуха составит 7–9 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до минус 1 градуса, передает ТАСС.

Ожидается северо-западный ветер скоростью 7–12 м/с, местами возможны порывы до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 5–10 градусов тепла. Местами возможны небольшие осадки. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градусов.

В связи с сильными порывами ветра синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе вплоть до вечера вторника.