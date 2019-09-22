Трамп анонсировал первые совместные военные учения США и Индии

В ноябре этого года Соединенные Штаты и Индия впервые проведут совместные военные учения, объявил американский президент Дональд Трамп, выступая вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Хьюстоне перед американцами индийского происхождения.

«В США мы создали Космические силы. Мы тесно работаем с Индией в развитии сотрудничества по космосу», – приводит его слова ТАСС.

«В ноябре США и Индия продемонстрируют значительный прогресс в области военного сотрудничества и проведут первые военные учения», – объявил американский лидер.

Нарендра Моди в свою очередь назвал Дональда Трампа великим американским президентом и подлинным другом Индии. «Он многого добился для американского народа и для мира», – заявил премьер страны.

«Я восхищаюсь им не только поэтому, но и благодаря его чувству свободы, любви к Америке, вере в ее будущее и решимости сделать ее снова великой», – отметил Моди.