ЦСКА обыграл «Краснодар» на чемпионате России по футболу

Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 3:2 в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе ЦСКА два гола забил Никола Влашич (32-я (с пенальти) и 41-я минуты), еще один мяч на счету Федора Чалова (37). В составе «Краснодара» дублем отметился Маркус Берг (57, 60), передает ТАСС.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка. «Краснодар» потерпел первое поражение за последние девять матчей и занимает четвертое место (20 очков).

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом» 29 сентября, «Краснодар» в этот же день примет тульский «Арсенал».