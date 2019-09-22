От порыва ветра на Москве-реке перевернулась яхта, в результате чего пострадали пять человек, сообщили в пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Уточняется, что инцидент произошел в 18.10 мск в километре от ПСС «Строгино» и в 500 метрах от берега. «Была оказана помощь трем женщинам и двум мужчинам», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Представитель департамента сказал, что причиной происшествия стала потеря управления яхтой в сложных природных условиях. Яхта отбуксирована к берегу и передана администрации яхтклуба.

Пострадавшие отказались от госпитализации.

Ранее ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде с мокрым снегом и усилении ветра до 22 м/с в воскресенье.