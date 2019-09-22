Трамп согласился ознакомиться с мирным планом Ирана

Президент США Дональд Трамп выразил готовность ознакомиться с мирным планом Ирана по безопасности в Персидском заливе.

«Я всегда открыт», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщал, что республика представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива.

Между тем Трамп заявил, что не намерен встречаться с иранским руководством на полях Генассамблеи ООН.

Напомним, на прошлой неделе предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. США обвинили Иран в причастности к атакам. В Тегеране назвали ложью заявления американской стороны и предупредили о риске начала полномасштабной войны.

Позднее Пентагон объявил о переброске подкреплений на Ближний Восток по запросу Эр-Рияда.

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