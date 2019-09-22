Неудачный запуск противокорабельной ракеты в Крыму попал на видео

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен неудачный запуск ракеты противокорабельного комплекса «Раструб-Б» со сторожевого корабля «Ладный» в Севастополе.

Дата произошедшего неизвестна, однако предполагается, что видео могли снять во время показательных выступлений в честь Дня ВМФ 28 июля в бухте Севастополя, сообщает «Российская газета».

Неудачный пуск противокорабельной ракеты "Раструб-Б" сторожевым кораблем "Ладный" в бухте Севастополя. Видео: Военный обозреватель pic.twitter.com/3WItbgYPUe — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) September 22, 2019

У ракеты «Раструб» два стартовых двигателя и один маршевый. Судя по кадрам, один стартовый ускоритель отделился от ракеты и улетел вверх, а второй упал в воду. Маршевый двигатель вообще не включился, после чего ракета упала за борт. В результате инцидента никто не пострадал.

Такими комплексами «Раструб», производившимися в СССР, оснащены большие противолодочные и сторожевые корабли нескольких проектов. Ракеты приняты на вооружение в 1984 году. В 2013 году сообщалось об их модернизации.