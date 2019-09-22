Жительница Индии родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками

В индийском штате Раджастан женщина родила двойню, однако один ребенок имел четыре ноги и три руки, пишет Daily Mail.

У девочки с аномалией родился здоровый брат-близнец, передает РИА «Новости».

Врачи предполагают, что изначально у женщины должна была появиться тройня, но два плода срослись в один. За время беременности мать ни разу не сделала УЗИ, в связи с этим о возникшей проблеме никто не знал.

Девочку собираются перевезти в госпиталь в Джайпуре для лечения. После удаления лишних конечностей она сможет жить нормальной жизнью, полагают врачи.