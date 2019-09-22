Задержан ранивший российских военных житель Таджикистана

Сотрудники правоохранительных органов Таджикистана задержали жителя города Бохтар (Хатлонская область), который напал на двух военнослужащих 201-й российской военной базы, сообщил начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали.

«Местный житель, обвиняемый в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, задержан и находится под следствием», – передает его слова ТАСС.

Следствие ведет прокуратура Хатлонской области.

Ранее сообщалось, что в пятницу двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане пострадали от нападения психически больного жителя города Бохтар. По факту нападения ведется проверка.