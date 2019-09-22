Сжегшую китайский флаг в Гонконге 13-летнюю девочку задержала полиция

В Гонконге полиция задержала 13-летнюю девочку по подозрению в надругательстве над национальным флагом Китая, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.

В ходе субботних акций протеста в одном из спальных районов Гонконга произошел инцидент, в ходе которого демонстранты сорвали флаг КНР с правительственного здания в специальном административном районе Китая, принялись его топтать и поджигать. Правительство Гонконга решительно осудило действия радикалов, передает ТАСС.

«Они блокировали дороги, устраивали поджоги, кидали бутылки с зажигательной смесью, подвергли актам вандализма станции легкого метро и нарушили его работу. Некоторые напали на полицейского офицера при исполнении и даже попытались отобрать у него табельное оружие, другие растоптали и сожгли национальный флаг [КНР], бросая вызов государственному суверенитету [Китая]», – отметил представитель правительства.

Также отдельные группы протестующих пытались осаждать полицейские участки в кварталах Монгкок и Цэн Кван О. Для их разгона нарушителей применялся слезоточивый газ.

В понедельник экс-глава Департамента информации в колониальной администрации Гонконга назвал истинную цель участников массовых беспорядков, которые продолжаются в этом специальном административном районе Китая уже более трех месяцев.