Глава госбюро расследований Украины нашел в своем кабинете прослушку

Директор государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что его кабинет прослушивали.

«Сегодня (в субботу) в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит «прослушка» в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет», – сообщил Труба в Telegram.

Вызванные на место специалисты по кибербезопасности, а также взрывотехники должны проверить служебное помещение на наличие других незаконных устройств.

«На записях ничего интересного про меня быть не может, а вот о состоянии дел, которые мы обсуждали со следователями – да. В том числе, резонансных», – написал Труба.

Директор ГБР не отрицает, что его могли прослушивать политики.

«Мне, например, интересно, связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию дел, в которых они фигурируют», – добавил он.

Ранее экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о возможном вмешательстве в работу судей.

В отношении экс-президента расследуется уже 13 уголовных дел, Госбюро подтвердило, что дел не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела.