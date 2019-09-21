Под Рязанью упал вертолетный беспилотник

Беспилотник Центра научно-технических услуг (ЦНТУ) «Динамика» упал в Рязанской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве сообщили ТАСС, что падение беспилотного летательного аппарата, принадлежащего АО «Центр научно-технических услуг «Динамика», произошло вблизи населенного пункта Романцево в 08.35 мск.

В результате происшествия никто не пострадал.

Упавший беспилотник «К2» относится к вертолетному типу и создавался по заказу Минобороны России.

В конце августа в России начались заводские испытания беспилотник вертолетного класса VRT300.