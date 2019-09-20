Минтранс собрался расторгнуть договор об управлении железной дорогой Армении

В Министерстве транспорта России сообщили о работе над досрочным расторжением договора об управлении железной дорогой Армении.

«Прорабатываются все варианты, в том числе и тот, о котором сказал замминистра», – сказали в пресс-службе Минтранса РИА «Новости».

Ранее замминистра транспорта России Владимира Токарева подтвердил, что российская сторона начала «серьезную проработку вопроса» о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.

«Армения создала ситуацию, при которой ЮКЖД («Южно-Кавказская железная дорога» – прим. ВЗГЛЯД) не может нормально работать: изъяты все документы за 10 лет, предъявлены бездоказательные обвинения и не дано никаких гарантий. Наши аргументы о том, что ранее проверки не выявили нарушений, и доводы о выполнении условий концессии игнорируются», – сказал Токарев RTVI.

Напомним, железная дорога Армении была передана в управление ЗАО ЮКЖД («дочка» РЖД) в феврале 2008 года на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

А в декабре 2018 года СК Армении сообщил об уголовном деле, в котором рассматривается деятельность ЮКЖД за 10 лет, проверяется эффективность и правомерность инвестиций на сумму 226,8 млн долларов.