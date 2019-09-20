Москва отреагировала на санкции США против Нацбанка Ирана

Санкции США в отношении Национального банка Ирана нелегитимны, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Мы считаем односторонние санкции нелегитимными. На наши подходы к Ирану это не окажет влияния», – заявил Кабулов РИА «Новости».

Он добавил, что Москва продолжит сотрудничество с Тегераном в банковской сфере, санкции США на это не повлияют.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп объявил о санкциях против Нацбанка Ирана.