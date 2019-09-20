Новые iPhone начали продавать на Avito и «Юле»

Новые iPhone, официальные продажи которых стартовали в России в пятницу, уже появились на сервисах бесплатных объявлений с наценкой.

«Сразу же после старта официальных продаж iPhone 11 смартфоны начали перепродавать на «Юле». В среднем новые смартфоны пользователи продают на 13% дороже оригинальной цены. Причем перепродают iPhone 11 не только из российских, но и из зарубежных магазинов. Чаще всего продавцы предлагают iPhone из США, Германии и Австралии», – сообщили в пресс-службе «Юлы», передает РИА «Новости».

Также объявления о продаже новых iPhone появились и на Avito. «Так, в 11 утра житель столицы выставил на продажу iPhone 11 Pro Max с оперативной памятью 256 Гб в новой расцветке Midnight Green за 250 тыс. рублей (официальная цена на сайте Apple – 113,99 тыс. рублей – ред.)», – рассказали в Avito.

Отмечается, что на «Юле» больше всего переплатить придется за iPhone 11 (128 ГБ) – средняя наценка на эту модель составляет 38%, а наименьшая наценка (2,1%) идет на самую дорогую модель в линейке – iPhone 11 Pro Max (512 ГБ).

Средняя наценка на iPhone 11 равна примерно 29,7%, на линейку Pro – 7,3%, а на линейку Pro Max – всего 3%.

Ранее Apple представила iPhone 11. После чего пользователи сервисов объявлений начали предлагать места в очереди по цене до 500 тыс. рублей.

Также сообщалось, что Apple установила самую дорогую цену на iPhone 11 для России.