Российские журналисты рассказали о задержании в Ливии

Спецслужбы Триполи арестовали прибывших в Ливию корреспондентов ФАН Альгиса Микульскиса и Владимира Малянова. Об этом они рассказали в ходе пресс-конференции по возвращении в Россию.

Люди в штатском забрали у российских журналистов паспорта, едва они прошли пограничный контроль. Задерживали и остальных прибывших, но особое внимание уделили журналистам, отмечает ФАН.

«Нас вывели за рамку аэропорта, провели в офисные помещения и оставили нас вдвоем снаружи, а сами пытались в офисе решить нашу судьбу», – уточнил Микульскис.

Малянов обратился в редакцию, которая помогала вызволить корреспондентов из-под ареста, в Триполи им содействовал фиксер. «Когда все закончилось, нас отпустили, все улыбались. Не знаю, какие слова нашел наш фиксер, но нас отпустили. Мы отправились в Триполи», – добавил Микульскис.

Микульскис и Малянов рассказали, что в ходе командировки в Ливию видели лишь журналистов стран НАТО, а за ними самими организовали слежку. «Других журналистов мы не видели. Страна закрытая для прессы. Мы постоянно чувствовали контроль. Было наружное наблюдение за нами: автомобильное и пешее», – уточнили они в ходе пресс-конференции.

По словам журналистов, готовясь к поездке, они довольно легко получили визы. Однако с этим возникли проблемы у их переводчика. В итоге переводчику визу не дали, поэтому корреспондентам пришлось ехать в Триполи вдвоем.

Также сотрудники ФАН сообщили, что летели в Ливию через Тунис. По их словам, других журналистов в самолете они не видели. В основном с ними летели отдыхающие или те, кто вез в Ливию вещи для продажи.

Журналисты выяснили, что боевики из сирийского Идлиба прибывают в Ливию водным путем на кораблях. «Видимо, они хотят оказать помощь правительству Триполи, в то же время они признаны международными террористами. Для них сейчас благодатная почва, потому что в стране бардак, власти занимаются только дележом имущества. Люди бегут во всех направлениях», – объяснили они.

По словам журналистов, в ливийской столице преобладает европейская архитектура, смешанная с арабской. Вокруг очень много следов революции и войны. «Работы нет никакой. Либо занимаешься мелким бизнесом, если приближен к власти, большим бизнесом. Молодежь сидит на шеях родителей», – рассказали корреспонденты.

По их словам, при Каддафи в стране был финансовый запас прочности, однако сейчас экономика Ливии разрушена. «Перемен к лучшему не видим. Как были перебои с электричеством, так и есть. Нет рабочих мест, не открываются предприятия. Жизнь не сахар. Каждые пять-шесть часов перебои со светом», – рассказали корреспонденты, отметив, что у многих жителей Триполи по этой причине установлены генераторы.

Кроме того, по словам россиян, в Триполи действует организованная преступность, и местные бандиты устраивают разборки между собой на глазах мирных жителей.