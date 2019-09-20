Российские журналисты рассказали о задержании в Ливии

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Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах

Газовые отношения России с Украиной получили шанс на восстановлениеФото: Gleb Garanich/Reuters
Конструктивная и очень позитивная атмосфера – так охарактеризовали трехсторонние газовые переговоры Россия и Еврокомиссия. А украинский министр энергетики был готов договориться по транзиту уже сегодня. Такого оптимизма в отношениях двух стран не было уже давно. Однако для достижения полной договоренности Москве и Киеву придется пойти на существенные взаимные уступки. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов

В поисках нового «майора Евсюкова» сотрудников МВД регулярно прогоняют через американский тестФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Перестрелка между полицейскими на станции московского метро «Рязанский проспект» вызвала массу вопросов. Неясно, как убийца сумел пройти все проверки, попасть на службу и даже получить табельное оружие. Вопрос и к сотрудникам службы собственной безопасности, которые оказались неготовыми к задержанию вооруженного подозреваемого. Эксперты говорят о ряде существенных проблем в органах внутренних дел. Подробности...
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Эстония потребовала от Украины ускорения

Многие на Украине все еще верят в евроинтеграциюФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе растет усталость от Украины. Причина этого – отсутствие перемен, коррупция и засилье олигархов. Президент рассказала, какие действия Киева могут изменить мнение европейских политиков, которые видят все меньше причин для продления антироссийских санкций. Но выполнить эти условия Украине будет практически невозможно. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Письмо священников каждый прочитал по-своему

Сергей Худиев, публицист, богослов
Нет ничего плохого или неправильного в том, чтобы стремиться к облегчению участи заключенных; беда может прятаться в деталях, потому что заступаться можно по–разному. Можно искренне хотеть добра и послужить злу. Подробности...
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Зачем реанимировали самого опасного врага Советской армии

Дмитрий Дабб, кинокритик
С точки зрения Голливуда, Рэмбо стал самым сложным противником группировки СССР в Афганистане. Но в остальном США подозревали, что он является орудием в руках «пятой колонны» и хочет развалить страну изнутри. Теперь двойной агент возвращается. Подробности...
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Четырехдневная рабочая неделя будет хуже пятидневки

Павел Волков, публицист
По факту восьмичасовой рабочий день в России отменен давно. Но теперь это закреплено законодательно. Не спасает даже узаконенная 40-часовая рабочая неделя: если она станет четырехдневной, то все будут работать по 10 часов в день за те же деньги. Подробности...
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              Российские журналисты рассказали о задержании в Ливии

              20 сентября 2019, 15:37

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              Спецслужбы Триполи арестовали прибывших в Ливию корреспондентов ФАН Альгиса Микульскиса и Владимира Малянова. Об этом они рассказали в ходе пресс-конференции по возвращении в Россию.

              Люди в штатском забрали у российских журналистов паспорта, едва они прошли пограничный контроль. Задерживали и остальных прибывших, но особое внимание уделили журналистам, отмечает ФАН.

              «Нас вывели за рамку аэропорта, провели в офисные помещения и оставили нас вдвоем снаружи, а сами пытались в офисе решить нашу судьбу», – уточнил Микульскис.

              Малянов обратился в редакцию, которая помогала вызволить корреспондентов из-под ареста, в Триполи им содействовал фиксер. «Когда все закончилось, нас отпустили, все улыбались. Не знаю, какие слова нашел наш фиксер, но нас отпустили. Мы отправились в Триполи», – добавил Микульскис.

              Микульскис и Малянов рассказали, что в ходе командировки в Ливию видели лишь журналистов стран НАТО, а за ними самими организовали слежку. «Других журналистов мы не видели. Страна закрытая для прессы. Мы постоянно чувствовали контроль. Было наружное наблюдение за нами: автомобильное и пешее», – уточнили они в ходе пресс-конференции.

              По словам журналистов, готовясь к поездке, они довольно легко получили визы. Однако с этим возникли проблемы у их переводчика. В итоге переводчику визу не дали, поэтому корреспондентам пришлось ехать в Триполи вдвоем.

              Также сотрудники ФАН сообщили, что летели в Ливию через Тунис. По их словам, других журналистов в самолете они не видели. В основном с ними летели отдыхающие или те, кто вез в Ливию вещи для продажи.

              Журналисты выяснили, что боевики из сирийского Идлиба прибывают в Ливию водным путем на кораблях. «Видимо, они хотят оказать помощь правительству Триполи, в то же время они признаны международными террористами. Для них сейчас благодатная почва, потому что в стране бардак, власти занимаются только дележом имущества. Люди бегут во всех направлениях», – объяснили они.

              По словам журналистов, в ливийской столице преобладает европейская архитектура, смешанная с арабской. Вокруг очень много следов революции и войны. «Работы нет никакой. Либо занимаешься мелким бизнесом, если приближен к власти, большим бизнесом. Молодежь сидит на шеях родителей», – рассказали корреспонденты.

              По их словам, при Каддафи в стране был финансовый запас прочности, однако сейчас экономика Ливии разрушена. «Перемен к лучшему не видим. Как были перебои с электричеством, так и есть. Нет рабочих мест, не открываются предприятия. Жизнь не сахар. Каждые пять-шесть часов перебои со светом», – рассказали корреспонденты, отметив, что у многих жителей Триполи по этой причине установлены генераторы.

              Кроме того, по словам россиян, в Триполи действует организованная преступность, и местные бандиты устраивают разборки между собой на глазах мирных жителей.


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