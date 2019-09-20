Мэр Нью-Йорка отказался от участия в выборах президента США

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о завершении свой предвыборной кампании и заявил, что не будет участвовать в президентских выборах, сообщает телеканал NBC.

«Я чувствую, что вложил все, что мог, в эти праймериз. Очевидно, это не мое время, поэтому я собираюсь закончить свою предвыборную кампанию», – сказал де Блазио в интервью телепрограмме Morning Joe, сообщает РИА «Новости».

Его кампания продлилась четыре месяца, однако результаты национальных опросов показывали, что де Блазио поддерживал 1% избирателей, а иногда даже меньше. По словам президента США Дональда Трампа, де Блазио является самым плохим градоначальником в стране.

О своем участии в выборах президента США в 2020 году от Демократической партии де Блазио объявил в середине мая.