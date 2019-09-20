Киевский суд разрешил изъять из офиса президента документы по керченскому инциденту

Печерский районный суд Киева разрешил следователям государственного бюро расследований (ГБР) Украины изъять документы о прохождении украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

Документы составляют государственную тайну, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Отмечается, что ГБР обратилось в суд из-за отказа офиса президента добровольно передать эти данные.

«Предоставить следователю третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР (...) временный доступ к вещам с возможностью изъятия их копий (выемки), которые находятся во владении офиса президента Украины, а именно: Указа президента Украины «О решении СНБО от 12.10.2018 «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовских морях и Керченском проливе», указа президента Украины «О решении СНБО от 26.11.2018 «Относительно чрезвычайных мер по обеспечению суверенитета и независимости и введении военного состояния в Украине», а также указа президента Украины от 26.11.2018 «О введении военного положения в Украине», – говорится в сообщении.

ГБР расследует законность действий бывшего руководства Украины, а именно отправку трех кораблей ВМС в Керченский пролив 25 ноября 2018 года.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.

В апреле 2019 года Киев обратился в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении Москвы временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.

Между тем страны НАТО одобрили пакет мер по усилению присутствия альянса в Черном море, в рамках которого планировалось отправлять больше кораблей в этот регион.

Россия подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив, но украинская сторона должна соблюдать соответствующий регламент.

В начале сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом все задержанные моряки были переданы Украине. ГБР допрашивало их по делу о госизмене экс-президента страны Петра Порошенко.

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