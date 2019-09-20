Пескову задали вопрос о суде над «Свидетелями Иеговы»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать приговор саратовского суда адептам «Свидетелей Иеговы*» (запрещены в России как экстремистская организация).

Накануне саратовский суд приговорил шестерых адептов «Свидетелей Иеговы*» к тюремным срокам до трех с половиной лет.

«Я не располагаю информацией относительно этого суда и относительно осуждения вот этих людей, поэтому я не могу вам вообще ничего сказать на эту тему», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Владимир Путин, выступая 11 декабря на заседании президентского Совета правам человека (СПЧ) отметил, отвечая на вопрос сотрудника Института общественных наук при президенте Екатерины Шульман, вошедшей в обновленный состав СПЧ:

«Мы должны одинаково относиться к представителям всех религий – это правда, но все-таки учитывать страну и общество, в котором мы живем, тоже нужно. Правда, это совсем не значит, что мы представителей религиозных сообществ должны зачислять в какие-то там деструктивные, даже не то что в террористические организации. Конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться, здесь я с вами согласен».

Глава государства также сказал: «Свидетели Иеговы» тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю. Поэтому надо просто проанализировать, надо это сделать. Я переговорю с Вячеславом Михайловичем (Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда – прим. ВЗГЛЯД), и попробуем это сделать».

В апреле 2017 года Верховный суд признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской. В июле того же года ВС оставил в силе запрет «Свидетелей Иеговы» в России, а в августе 2017-го Минюст включил организацию в перечень структур, ликвидированных за экстремизм.

Напомним, в феврале Путин дал поручение рассмотреть вопрос о разработке национального плана действий в области прав человека до 1 июля.

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