НАСА не заметило опасный астероид

В конце июля к Земле приблизился астероид рекордных размеров, однако в американском космическом агентстве НАСА его заметили слишком поздно.

Астероид рекордных за последние 100 лет размеров застиг Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США врасплох, сообщает телеканал «360» со ссылкой на BuzzFeed. Издание рассекретило внутренние документы НАСА.

«Поскольку завтра в СМИ могут появиться соответствующие материалы, предупреждаю о прохождении примерно через 30 минут астероида диаметров около 57-130 метров. Дистанция до Земли составит примерно 0,19 лунных расстояний (около 77 тыс. километров – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в электронном письме офицера планетарной обороны НАСА Линдли Джонсона. Он указал, что объект заметили «около 24 часов назад».

Размер астероида 2019 ОК сравним с футбольным полем. Если бы он вошел в земную атмосферу и разрушился, то это привело бы к серьезным последствиям. В НАСА позднее добавили, что такое возможно каждые три тысячи лет.

Между тем в лаборатории реактивного движения НАСА подчеркнули, что 2019 OK никогда не представлял угрозы для Земли. Проблема, полагают специалисты, заключается в алгоритмах исследований для выявления опасных космических тел, а не в агентстве. При этом событие планируется расследовать.

Напомним, в феврале 2018 года группа ученых из МФТИ, Института космических исследований РАН и двух институтов госкорпорации «Росатом» рассчитали с помощью лазерного моделирования, как можно уничтожать опасные астероиды с помощью ядерных взрывов.