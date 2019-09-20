Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове на глазах у полиции

Депутата Киевского городского совета ударили кирпичом по голове, когда он общался с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает киевское отделение национальной полиции.

Незадолго до нападения правоохранителям поступило сообщение от депутата Киевсовета о незаконном строительстве на улице Железнодорожной. На вызов выехала следственно-оперативная группа управления полиции, говорится на сайте ведомства.

«Во время общения с сотрудниками правоохранительных органов к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове», – сообщили в полиции Киева.

Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений.

Задержанным оказался 43-летний уродженец Одессы, который раньше не привлекался к уголовной ответсвенности.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак попал в реанимацию после нападения неизвестного.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД