В пятницу синоптики пообещали москвичам холодную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 4 градуса выше ноля. К обеду воздух прогреется до плюс 9 градусов, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, силой 1 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.