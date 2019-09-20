Лавров обвинил США в попытке ревизионизма через слом архитектуры безопасности

Торпедирование Вашингтоном Договора по ПРО, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и возможный отказ от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) создают риски демонтажа мировой архитектуры безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Американскую политику в области стратегической стабильности Лавров назвал проявлением ревизионизма, передает ТАСС.

«Торпедирование Вашингтоном сначала Договора по ПРО, а теперь – при единодушной поддержке членов НАТО – и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности создает риски демонтажа всей договорной архитектуры в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями», – подчеркнул министр.

Кроме того, по словам главы российского дипведомства, сейчас в США видны признаки начала медийной компании, которая должна служить прологом к окончательному отказу страны от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который Вашингтон так и не ратифицировал.

Помимо этого, по имеющимся у главы МИД России данным, «Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность».

К ревизионистским действиям Лавров отнес и выход США из Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе (СВПД), который имел «ключевое значение для ядерного распространения».

«В этом же ряду демонстративный отказ Вашингтона от выполнения единогласных решений СБ ООН по палестино-израильскому урегулированию», – резюмировал глава МИД России.

Ранее глава МИД России заявил о необратимой трансформации мирового порядка и обреченности попыток одностороннего решения глобальных проблем.

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